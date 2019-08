(VIDÉO) INAUGURATION MASSALIKOUL JINAAN/ Serigne Mountakha Mbacké à Dakar dès le 22 septembre prochain.

Dans le cadre de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan prévue le 27 septembre prochain, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est attendu à Dakar dès le dimanche 22 septembre. La révélation est faite par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, son porte-parole, au terme d'une réunion préparatoire qui a réuni plusieurs membres du comité d'organisation du Grand Magal. La rencontre a permis au Chef religieux de décliner une bonne partie du programme. Entre autres activités toutes encadrées par des récitals de Coran, dira-t-il, il y' aura une nuit dédiée aux khassidas et une journée consacrée à l'œuvre de Sokhna Diarra Bousso. Trois autres jours seront déroulés à la mémoire de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mouhamadoul Amine Bara et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké pour marquer et saluer le rôle qu'ils ont successivement joué dans la conception et la réalisation de la mosquée.