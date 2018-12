(VIDÉO) INAUGURATION DE ILA'A TOUBA - L'appel du maire de Touba pour une mobilisation d'exception

Attendu à Touba le 20 décembre prochain pour l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba, le président de la République pourrait vivre l'un des accueils les plus populaires que Touba ne lui a jamais réservé. C'est du moins l'ambition que nourrissent plusieurs autorités de la cité et en particulier Serigne Abdou Lahad Kâ. Le maire de la ville religieuse a, en effet, décliné, ce lundi, sa volonté de '' sortir les gros moyens '' pour relever le défi de la mobilisation '' par devoir et par nécessité ''.