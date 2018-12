(VIDÉO) ILA'A TOUBA- Sokhna Mame Khary Mbacké entre caravane, récital de Coran, distribution de repas et mobilisation

Plus de 40 millions de francs ont été dépensés pour réussir le pari de la mobilisation à l'occasion de l'accueil du Président Macky Sall venu inaugurer l'autoroute Ila'a Touba. C'est du moins l'affirmation de Sokhna Mame Khary Mbacké qui affirme avoir recruté plus de 4 centaines de cars, une centaine de taxis. Ses dépenses ont aussi intéressé la restauration des populations qui ont effectué le déplacement. En plus d'avoir organisé une caravane dans la cité religieuse dans la matinée du jeudi, Sokhna Mame Khary a aussi abrité chez elle le récital du Coran où le livre Saint a été parcouru à 28 reprises. Se confiant à Dakaractu, elle a réaffirmé son engagement à réélire le Président Macky Sall en 2019.