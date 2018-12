(VIDÉO) ILA'A TOUBA- Sadaga mobilise pour Macky depuis son lit d'hôpital

L'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, victime d'un accident à la suite duquel il s'est fracturé deux jambes et un bras, a été l'absent le plus brillant au plan de la mobilisation pour l'accueil réservé au Président Macky Sall lors de l'inauguration de l'autoroute « Ila'a Touba » ce jeudi. Le leader politique a dépêché son état-major qui a drainé une foule non négligeable. Khadim Sylla, qui a parlé en son nom, a insisté « sur l'urgence qu'il y'a de réélire le Président Macky Sall ». Une réélection qui passera, selon lui, par une victoire du candidat à Touba en 2019. Il réaffirmera l'engagement de son leader à s'activer même cloué dans son lit d'hôpital...