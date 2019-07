(VIDÉO) HONORABLE DÉPUTÉ SADAGA : ' Que les pères refusent de laisser leurs enfants suivre à l'aveuglette cette opposition...Ils sont manipulés... Aliou Sall a juré, qu'ils jurent ! '

Comme à son habitude, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a distribué gratuitement des semences aux paysans démunis de la cité religieuse de Touba et plus précisément des hameaux satellites comme Darou Salam Pollé et Pollé.

Pour cette année, l'offre a été moins conséquente, d'après les bénéficiaires, qui ont souhaité que le quota octroyé à leur bienfaiteur soit renforcé. Amadou Wourél Kâ d'estimer que le député est l'un des rares hommes politiques de ce pays à soutenir les populations vivant dans les localités enclavées de Touba et qui n'ont que l'agriculture comme unique activité.



Interpellé sur des questions politiques, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga se félicitera d'abord des récentes nominations de Dame Diop, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et de Sokhna Amy Mbacké. Il souhaitera, tout de même que des jeunes comme Khadim Sylla et Sémou Thioune soient promus au vu de leurs talents politiques mis au service de sa réélection.



Il abordera aussi la question de l'imbroglio développé autour de pétrole. D'une part, dit-il, il y a l'État du Sénégal qui fait tout dans la transparence et d'autre part l'opposition qui est alimentée par des forces obscures pour déstabiliser ce pays. Il demandera aux pères de famille de retenir leurs progénitures hors de l'influence d'hommes comme Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall...