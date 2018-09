(VIDÉO) GROGNE DES PARTISANS DE PATHÉ DIAKHATÉ : ' Nous ne reconnaissons aucun coordonnateur...Le Président a été diabolisé à Touba '

''Notre travail de terrain n'a pas démarré avec cette collecte de signatures pour le parrainage. C'est pourquoi, contrairement aux autres qui ont attendu jusqu'à maintenant pour se signaler, nous ne peinons pas à mobiliser ''. La déclaration est d'Ibrahima Ndiaye, coordonnateur des activités politiques de l'ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté.



En meeting ce week-end pour le lancement officiel de leur campagne de collecte de signatures, les partisans ont voulu faire des mises au point. '' Nous ne reconnaissons aucun coordonnateur. Nous ne sommes derrière personne. Nous n'avons d'yeux que pour le Président Macky Sall et nous n'aspirons qu'à lui octroyer une victoire. Le reste ne nous intéresse pas. Nous sommes déjà à 1800 signatures et notre objectif est d’en obtenir 25 000''.



Interpellé sur les défaites récurrentes de leur candidat dans la cité religieuse, Ibrahima Ndiaye donnera une explication. '' Le Président Macky est victime d'une campagne de diabolisation menée par l'opposition et les mauvaises langues. Maintenant, il est tributaire d'un bilan extrêmement important. Si un bilan peut réélire un chef d'Etat, alors il sera réélu et Touba sera au-devant de la scène ''.