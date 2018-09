VIDÉO / GALLO BÂ (Coordinateur communal Bby à Mbacké) : ' Le défi sera de glaner au moins 10.000 signatures avant fin septembre '

C'est une coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbacké unie derrière son coordinateur, avec l'essentiel des ténors, qui s'est réunie ce week-end pour lancer officiellement la campagne de collecte des signatures en faveur du candidat Macky Sall.

Gallo Bâ, après de fructueux échanges avec ses camarades, tablera sur un objectif de 20.000 signatures dont la moitié devra être glanée avant fin septembre. Un objectif ambitieux aux yeux des uns et des autres, mais facilement réalisable au vu de l'engouement notoire manifesté par les différents leaders et militants.



'' Nous avons tenu une réunion d'information et de sensibilisation pour inviter tout le monde dans le cadre du parrainage pour avoir au moins 20.000 signatures pour le Président Macky Sall. Nous allons travailler dans l'unité. C'est le lieu de noter la présence du ministre Moussa Sakho, tout comme celle de Néné Ndiaye Madame Mbaye, haute conseillère des collectivités territoriales, du Cese Baye Mor Ndiaye, de l'honorable député Maguette Diakhaté, de la directrice Fama Ndione ainsi que d'autres grands Responsables politiques de la commune. Nous avons été bien inspiré d'inviter tout le monde et, mises à part les rares absences, la dynamique de groupe est de rigueur et nous sommes partis pour adopter un plan d'action cohérent à même de pouvoir faciliter l'atteinte des objectifs fixés '', dira Gallo Bâ, par ailleurs Dg de Sogip Sa.



Pour le coordinateur communal, il s'agira de renverser la tendance au niveau local en s'adossant sur un travail de terrain constant et sur les réalisations du Président Macky Sall dont Ila'a Touba reste l'infrastructure phare.