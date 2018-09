VIDÉO- Éliminatoires CAN 2019 : Les temps forts du match Madagascar/Sénégal (2-2)

Le Sénégal a été accroché à Madagascar (2-2), ce dimanche. L'équipe nationale a été rejointe à deux reprises à Antananarivo, pour finalement prendre le point du nul, pour ce match de la deuxième journée des qualifications à la CAN 2019. Les Barea malgaches ont eu chaud. De chaleur, il en a été question en début de match. A l'image de leurs supporters, ils étaient chauds bouillants à domicile. Pas de vainqueur entre Barea malgaches et Lions après 90 minutes d'un match plaisant et équilibré qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Temps forts...