(VIDÉO) ECOTRA À TOUBA - Déploiement de la flotte pour des opérations de remblai, de reprofilage lourd et d’aspiration d’eau.

Comme l’année dernière et ce depuis 05 ans, Ecotra a déployé une importante partie de sa flotte dans la cité religieuse qui est présentement en proie à de grosses inondations, surtout dans ses quartiers les plus populaires. Une vingtaine de camions, des tractopelles, des hydrocureurs, des motopompes, des citernes, des véhicules légers, une cuve de carburant etc…, ont été dépêchés depuis le 08 septembre dernier.



Yacine Ndiaye, directrice des travaux, précisera que les opérations déroulées sont sous la commande des autorités religieuses. Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, émissaire du Khalife Général des Mourides, saluera les efforts déployés avant de revenir sur l’importance des actes déjà posés en terme de remblai, de reprofilage lourd et d’aspiration d’eau. El Hadj Fallou Ndiaye, adjoint au maire demandera à l’État d’avoir un peu plus de considération vis-à-vis de Ecotra qui semble, selon lui, avoir été lésée dans beaucoup de ses marchés.