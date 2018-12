(VIDÉO) DAROU MOUKHTY 2019 / Serigne Djily Mbacké, avec le soutien de Maguy Mangara, dégaine 25 millions pour les femmes et signale que l'opposition a été ' effacée ' à Darou.

Vingt-cinq millions de francs Cfa... voilà la somme qui a été dégagée par Serigne Djily Mbacké de Darou Moukhty qui a ainsi financé 150 groupements de femmes. Signalant avoir pu consentir ce geste grâce au soutien de Maguy Mangara et de son époux ministre du budget Birima Mangara, le Mbacké-Mbacké dira être certain d'avoir fait le gros du chemin vers une victoire du Président Macky Sall dans la localité de Darou Moukhty en 2019.



Sous la présence du ministre Matar Bâ qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il faudra travailler à gagner dès le premier tour, la rencontre a eu un cachet populaire important. Au micro se seront ainsi succédé le ministre Ndèye Saly Dieng Diop, Ibrahima Sall du Model, Serigne Abô Fallou Asta Dièye, Abô Sall de l'Apr, ... La présence de ''Macky Moo Gnou gnorr '' et de son promoteur Cheikh Mbacké Sakho n'a guère aussi été négligeable.