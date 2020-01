(VIDÉO) Cheikh Cissé de l'Unacois Yessal offre 25 bourses d'études au député Sadaga pour les étudiants de Touba...

Accueil chaleureux pour Cheikh Cissé, patron de l'Unacois Yessal à Touba ! Le syndicaliste était venu rendre visite au député Abdou Lahad Seck Sadaga avec dans ses valises 25 bourses d’une valeur financière de plus de 60 millions de francs Cfa. La cérémonie de remise solennelle des documents s'est passée à Guédé devant les hommes d'affaires Moustapha Tall et Mayoro Mbaye et devant le jeune leader politique Khadim Sylla etc... L'honorable député Sadaga fera part de son satisfecit avant de réserver des remerciements nourris au Khalife Général des Mourides qui est en train d'ériger un complexe universitaire à Touba et au Président Macky Sall pour les efforts fournis dans le secteur de l'enseignement supérieur.