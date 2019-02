(VIDÉO) Cheikh Abdou Bali déclenche l'opération ' Faaq ' , ménage le Président Wade, appelle à l'unité et invite ses camarades à ne répondre à aucune provocation

Dans le cadre de la campagne électorale qu'il déroule dans la cité religieuse pour '' la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour '', Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé vient officiellement de déclencher l'ultime phase de l'opération ''Faaq '' qui induit une série de débauchages de leaders politiques réputés appartenir à l'opposition. Après avoir réussi à déboulonner de hauts responsables du Pds, du parti Rewmi et de diverses autres formations politiques de l'opposition, Cheikh Abdou Bali signale que le dernier virage vers le scrutin présidentiel est abordé de la manière la plus sereine qui soit.



Du passage de Me Abdoulaye Wade dans la cité religieuse, le responsable politique ne retient qu'une chose : '' un ancien Chef d'État qui a beaucoup fait pour la démocratie au Sénégal et qui mérite égard à tous les niveaux pour son statut et son âge. '' Notre interlocuteur de poursuivre non sans signaler que les forces en présence doivent refuser d'être distraites et dispersées par le périple d'un talibé (hautement respectable) qui est venu rendre visite à son guide spirituel. Cheikh Abdou Bali qui interdit à ses militants de manquer de respect à l'ancien Président de la République du Sénégal de rappeler que ce dernier n'est guère un adversaire. '' Il n'est pas candidat et il ne soutient aucun candidat. Par conséquent, rien ne nous oppose véritablement à lui. Concentrons-nous sur la réélection de notre candidat. Il a fait les 9/10 du chemin avec un bilan extrêmement reluisant que nul ne peut s'empêcher de voir même les yeux fermés. ''



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké d'inviter les comités électoraux et les militants de tous bords de la coalition Benno Bokk Yakaar de Touba à travailler dans l'unité et la concorde et de ne répondre à aucune provocation, d'où qu'elle puisse provenir .