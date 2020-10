(VIDÉO) Chaudes altercations au PDS : Le court film entre libéraux qui a failli causer l'irréparable.

Une scène qui a duré quelques minutes, mais attire toutes les attentions. En effet, le Parti démocratique sénégalais, sur instruction du secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, a convoqué la commission nationale de vente et de renouvellement des structures à procéder au lancement des opérations de placement et de vente des cartes du parti. Seulement, des militants qui seraient partisans du maire de Yeumbeul, ont voulu, gâcher la cérémonie...