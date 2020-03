VIDÉO) COVID19 À TOUBA - Serigne Modou Bara Dolly Mbacké "désinfecte" les charrettes et les Mbacké-Touba.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus au niveau de la cité religieuse de Touba, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a consenti un geste non négligeable en terme de détergents remis au sous-préfet de Ndame. Le chef religieux et leader politique Apériste a aussi proposé des liquides antiseptiques, des récipients, des vaporisateurs contre les microbes et surtout des gâteaux bien emballés.



Il ne manquera pas, toutefois, de donner aux charretiers et aux chauffeurs des véhicules de transport en commun communément appelés Mbacké-Touba une quantité importante de produits antiseptiques pour les protéger, dit-il, et protéger leurs clients.



Prenant la parole, Mansour Diallo se réjouira de l'idée du chef religieux d'apporter ce soutien substantiel qui permettra d'aider dans la prise en charge des malades, mais aussi dans le perfectionnement du système de prévention décliné par l'État du Sénégal. Le sous-préfet profitera de l'occasion pour considérer certains Modou-Modou revenus par effraction dans la cité et qui ne prennent pas la précaution d'aller se faire consulter, comme des criminels. Il invitera, une fois de plus, les populations à dénoncer ces Sénégalais par qui le virus pourrait passer pour atteindre un très grand nombre de personnes.