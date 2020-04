(VIDÉO) COVID-19 À KÉBÉMER / Serigne Bass Khadim Awa Bâ casse sa tirelire au profit des daaras et des étudiants.

45 daaras à régime d’internat avec très exactement 1.284 pensionnaires vont bénéficier de l'aide dégagée, dans ce contexte de confinement et de couvre-feu, par Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ. Le chef religieux a choisi Kébémer pour casser sa tirelire. Il dira inscrire ce geste dans la logique qu'il s'est fixée de répondre à tous les appels lancés par le Khalife Général des Mourides. Ce dernier a récemment dégagé 200 millions de francs et invité les Sénégalais à faire preuve de solidarité envers les plus démunis.



La cérémonie de remise des dons s'est déroulée sous le ndigël de son Khalife Serigne Saliou Mbacké, en présence des chefs religieux de la localité et au grand bonheur des maîtres coraniques venus nombreux.



Plusieurs tonnes de riz ont été distribués, des centaines de litres d'huile, des centaines de kilogrammes sucre, des pâtes, des paquets de biscuits, et une enveloppe de 100 000 francs pour assurer les frais de transport.



Les étudiants ont aussi reçu de sa part, une enveloppe de 500 000 francs cfa pour payer leurs locations à Dakar.