(VIDÉO) CHEIKH BASS SUR LE MAGAL : « Il y aura un programme rempli d'activités et des innovations majeures exceptionnelles »

Dans le cadre des activités préparatoires au Grand magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est réjoui de savoir qu'un comité local de développement et une autre rencontre au niveau départemental ont déjà été déroulés et qu'il aura très prochainement un comité régional à Diourbel. Le président du comité d'organisation du 18 Safar faisait face à la presse au terme d'une réunion avec les membres de ce même comité sur ndigël de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.



Dans le détail, après avoir précisé que les colloques reviendront en 2020 et s'être félicité de l'organisation de forums et conférences qui ont beaucoup aidé, selon lui, à universaliser l'événement, le Mbacké-Mbacké fera part de la tenue prochaine d'une semaine culturelle en France sur initiative d'un conglomérat de Mourides basés dans l'hexagone. Il confiera que ce type d'activités a été, pour la première fois organisée en 1979. L'édition de 2019 se déroulera elle, du16 au 22 septembre avec les thèmes suivants :



1-. 90 ans de Mouridisme en France

2- Serigne Touba, un trésor énorme

3- Enseignements de Serigne Touba, ouverture et partage

4- Finances islamiques et l'importance du travail dans le Mouridisme

5- Héritage de l'islam vu sous l'angle du Mouridisme etc... Il ajoutera qu'il aura un Colloque international qui sera organisé dans le cadre de cette même semaine culturelle.



Autres activités phares :



- 1er Safar : Un Set- setal sera organisé. Les opérations de débouchage des canaux seront aussi réitérées. Les journées de khassidas déroulées dans la grande mosquée de Touba seront maintenues.



Le Dahira Hizbut-Tarquiyah tiendra, comme tous les ans, son exposition et ses kurels. Pour ce qui le concerne, Rawdu Rayahin poursuivra sa série de conférences avec comme innovations majeures leur tenue chez certains compagnons de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette année, déclare Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, les grandes concessions qui abriteront ces rencontres seront celles de Serigne Dame Abdourahmane Lô et de Serigne Cheikh Absa Mbacké.



- La Caravane du Grand Magal aura lieu cette année encore et elle ira visiter les fiefs de Serigne Mouhamadou Amine Bara, de Serigne Afiya Mbacké et de Serigne Mandoumbé Mbacké. En plus des récitals du Saint Coran qui seront organisés sur trois jours d'affilée, une journée entière sera dédiée aux délégations étrangères, notamment à celle de la Mauritanie, qui auront droit à un déjeuner d'honneur...