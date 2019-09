(VIDÉO) CHEIKH BASS ABDOU KHADR À SYLL / Serigne Bassirou Sy se félicite de la visite et lance un appel pour un retour vers l'Agriculture.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, cette année encore, a séjourné à Syll auprès de la famille de Serigne Malick Sy. Un voyage qui lui a permis de revisiter les domaines agricoles de la famille Sy et de revenir sur l'héritage immense laissé par ce compagnon de Serigne Touba. ''Vous êtes restés sur les sillons creusés par vos ancêtres. Votre démarche demeure salutaire à tous les niveaux. Syll date de 1935 et s'étend sur près de 50 kilomètres entre Tambacounda et Kaffrine. Et il n'y a que vous et vos disciples qui y habitent. C'est ainsi que Serigne Touba souhaitait voir ses premiers compagnons évoluer : aller explorer des terres, y adorer Dieu et y cultiver la terre pour avoir de quoi vivre décemment et ne vivre aux dépens de personne. Voilà qui ont toujours été les recommandations de l'actuel Khalife Général des Mourides. Je rappelle que Serigne Fallou Mbacké avait émis le même souhait invitant les Mourides à retourner s'affairer autour des travaux champêtres. Serigne Abdou Lahad Mbacké y avait attaché un fort prix. Serigne Saliou en avait fait ses occupations principales. ''



Prenant la parole, Serigne Bassirou Sy s'est longuement félicité de la visite du porte-parole du Khalife Général des Mourides. Responsable politique à Touba, le chef religieux rappellera l'immense investissement que ses ancêtres ont fait dans la contrée avant de déclarer sa satisfaction par rapport aux efforts du Président Macky Sall au profit de l'agriculture et du monde rural. Il dirigera une visite guidée au niveau des domaines agricoles de Syll avant de solliciter des prières auprès de son hôte.