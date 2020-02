(VIDÉO) CHEIKH ABDOU BALI AVERTIT : « Désormais, nous nous constituons bouclier autour du Président de la République »

Pour ce premier samedi du mois de février, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a choisi (en compagnie de ses militants, collaborateurs politiques, collègues leaders de l'Apr et de la coalition Présidentielle ) de prendre d'assaut la nouvelle gare routière dans le cadre du cleaning day. Une mobilisation exceptionnellement forte qui aura permis à l'infrastructure de se débarrasser de ses ordures. Le chef religieux et non moins ministre conseiller du Président de la République de se réjouir de l'engouement suscité par l'appel lancé dans ce sens par le Chef de l'État avant de rappeler que Touba a su parfaitement se retrouver dans l'initiative qui est, par ailleurs, une activité bien prisée des populations locales. Serigne Cheikh Abdou Bali ne manquera pas de regretter les attaques parfois faites à l'encontre du Chef de l'État. Ce sera, non sans marteler cette décision qu'il a prise de désormais se constituer en bouclier autour de ce dernier. Serigne Khadim Mbacké était venu représenter le Khalife Général des Mourides... ( Reportage)