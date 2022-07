(VIDÉO) BBY À TOUBA - Serigne Modou Bara Dolly reste avec la coalition présidentielle.

Lors de sa dernière sortie médiatique, Serigne Modou Bara Dolly avait carrément cogné son parti qui semblait le combattre et l’affaiblir politiquement depuis plusieurs années. Et il avait donné rendez-vous aux Sénégalais, histoire de leur dire la conduite qu’il tiendra en perspective des élections législatives. Entre temps, le leader religieux a été reçu par le Président de la République. Ce lundi, Serigne Modou a convoqué ses militants pour leur faire savoir qu’il demeure aux côtés du Président Sall et qu’il va effectivement battre campagne pour lui octroyer une majorité au niveau de l’Assemblée Nationale...