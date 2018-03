VIDEO : Aliou Cissé ne sous-estime aucune équipe : « Y a des possibilités de sortir de cette poule, mais il va falloir batailler »

« C’est difficile d’évaluer l’équipe d’autrui. De 2002 à aujourd’hui, le football japonais a beaucoup progressé. Partout où vous allez en Europe, vous voyez des joueurs japonais », c’est Aliou Cissé qui parle ainsi du Japon qu’il affrontera dans le même groupe à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde. « On s’attend à une poule difficile. Il ne faut sous-estimer personne, que ce soit le Japon, que ce soit la Pologne, que ce soit la Colombie », avertit le coach, lors de la conférence de presse qu’il a animée ce mardi, suite à la rencontre amicale entre le Sénégal et la Bosnie. Toutefois, rassure Cissé : « Y a des possibilités de sortir de cette poule, mais il va falloir batailler ». Il redoute la Colombie « dont les joueurs sont ensemble depuis plus de huit ans » et la Pologne, « qui fait partie des huit meilleures équipes au monde ». Il croit savoir que le Sénégal est un « outsider » qui peut tirer son épingle du jeu.