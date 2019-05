(VIDÉO) Abdou Karim Fofona à Touba : « Dans le domaine de l'hygiène publique et du désencombrement, Touba est un exemple »

Le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique a pris part ce jeudi à un forum qu'il a mis à profit pour décliner son ambition de renforcer les acquis de Touba en terme d'hygiène publique et de désencombrement.

Relevant le rôle prépondérant joué dans ce domaine par les Dahiras, Abdou Karim Fofona exprimera sa volonté de prêter une oreille attentive aux populations quant aux urgences. Le ministre avait, au préalable, rendu visite au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké et à diverses autres personnalités religieuses de la cité.