(VIDÉO) AMETH A REJOINT DAROU SALAM/ Mbacké a pleuré l'un de ses bienfaiteurs les plus discrets...

De Ali Lome, son beau-frère à Alioune Badara Cissé, médiateur de la République en passant par Déthié Fall et Serigne Mbaye respectivement membre de son entreprise et hôtelier... les témoignages sur Ameth Amar ont rivalisé de solennité et d'ardeur. Aujourd'hui alors qu'il rejoignait sa dernière demeure à Darou Salam, l'homme d'affaires a bénéficié d'un ultime bain de foule. Chefs religieux, hommes politiques, collaborateurs, populations de Mbacké..., nul n'a voulu s'empêcher de l'accompagner. Il est présenté par certains comme un homme d'affaires émérite et par d'autres comme un bienfaiteur absolument discret et modeste. Dakaractu-Touba présente ses sincères condoléances à son épouse Amy Lome et prie pour le repos de son âme.