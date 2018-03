(VIDÉO) ALIOUNE SARR À DIOURBEL : "Le 14 juillet, le marché Ndoumbé Diop brûlait... L'État le réhabilitera à hauteur de 400 millions"

Le 14 juillet 2017, le marché Ndoumbé Diop brûlait emportant la vie d'un soldat du feu. Plusieurs rencontres ont été tenues entre autorités et au finish le Président Macky Sall s'engagera à dégager une somme de 400 millions pour sa réhabilitation.





La cérémonie de démarrage des travaux a été dirigée par le ministre Alioune Sarr, lundi. Sous la présence du ministre du budget Birima Mangara, du Gouverneur, du maire Malick Fall et de plusieurs autres personnalités politiques, religieuses et coutumières, le ministre insistera sur la qualité du travail qui sera fait et qui prendra en compte toutes les mesures de sécurité. Il dira compter sur l'expertise de l'Agétip.





Le ministre du commerce a aussi annoncé le construction d'un autre marché de 8 milliards. Le maire de la commune exprimera toute sa satisfaction par rapport au soutien de l'État, non sans demander à l'entrepreneur de respecter les délais pour que le marché soit rouvert avant l'hivernage.