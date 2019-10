(VIDÉO) AÏDA DIALLO SE (RE) REPENTIT : « Je présente mes excuses pour les fautes que j'ai commises consciemment et pour celles que j'ai dû commettre inconsciemment »

Quelques heures seulement après la sortie musclée du Khalife Général des Mourides à son encontre, Sokhna Aïda Diallo s'est rapidement résolue à présenter ses excuses et à confier que jamais sa volonté n'a été d'outrepasser les ndigëls du Patriarche. Assise par terre et visiblement abattue par ce qui s’est passé la veille, la veuve de Cheikh Béthio Thioune a reconnu ses erreurs et sest engagée à ne plus jamais récidiver. Ainsi exprimera-t-elle de sa propre bouche ses regrets, non sans rappeler son attachement à Serigne Touba.



"Je n'ai que Serigne Touba. Je n'aime que Serigne Touba et toutes mes préoccupations gravitent autour de Serigne Touba. Je présente mes excuses pour les fautes que j'ai commises consciemment et pour celles que j'ai dû commettre inconsciemment. En tant qu'être humain, je ne peux être parfaite. Je ne voudrais nullement outrepasser ses ndigëls. Par conséquent, je souhaite me faire excuser pour tout acte que j'ai pu poser et qui soit contraire à ses désirs. Je prends Serigne Touba à témoin parce-que jamais ma volonté n'aura été de le désobéir."



Elle invitera ses condisciples à s'inscrire dans la même dynamique. " À ceux dont je suis le diawrigne, je voudrais leur faire savoir que nous nous conformerons désormais aux ndigëls du khalife et nous nous soumettrons à ses interdits. " Avant elle, c'est Serigne Saliou Samb qui s'est essayé à camper le décor...