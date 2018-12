(VIDÉO) ABDOU MBACKÉ NDAO (Maire de Mbacké) : « Parmi les candidats déclarés, on ne voit que des retraités, des déflatés et des mécontents qui méconnaissent les Sénégalais »

Le maire de Mbacké vient de déboulonner plusieurs responsables politiques libéraux Karimistes par essence et qui animaient jusque-là l'essentiel des activités déroulées au nom de Wade-fils. Serigne Abdou Mbacké Ndao a profité de la cérémonie de ralliement pour jeter de grosses pierres dans le jardin de certains candidats déclarés à la prochaine présidentielle et dont certains attendent encore de savoir si leurs dossiers de parrainage seront validées ou non par le Conseil Constitutionnel.



Pour le maire de Mbacké, '' ce peloton n'est composé que : de retraités politiques qui refusent d'aller se reposer, de deflatés politiques qui peinent à digérer leur évacuation et de mécontents qui versent éperdument dans des règlements de comptes inutiles et perdus d'avance ''.



Serigne Abdou Mbacké Ndao de signaler que le Président Macky Sall, son candidat, a déjà gagné du terrain pour avoir à son actif un bilan '' conséquent '' avant d'inciter tout le monde à travailler pour lui octroyer une victoire dans le département de Mbacké au soir du 24 février 2019.