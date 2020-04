(VIDÉO À TOUBA) La police s'amende et met en garde ses éléments qui verseraient dans la torture.

Saluée pour son humanisme malgré qu'elle veille à l'application stricte des mesures édictées dans le cadre du couvre-feu, la police de Touba veut aller plus loin. Elle décide, en effet, d’assainir davantage son travail en évitant le plus possible de verser dans la violence. Le commissaire divisionnaire a été, pour cela, on ne peut plus catégorique vis-à-vis de ses équipes. " Tout excès de pouvoir sera puni. La police ne protégera personne. Nul n'a le droit de brimer", dira substantiellement Bassirou Sarr.



À côté des maltraitances exercées sur des journalistes de Touba tv la semaine dernière, la police a pourtant aidé une femme à aller accoucher tranquillement à l'hôpital et manqué de jeter dans leur véhicule des personnes du troisième âge qui traînaient à des heures tardives. Comme pour dire qu'elle n'a pas été toujours au-delà de ses prérogatives...