(VIDÉO À MBACKÉ) Mohamed Badiane et les jeunes du Conseil communal de la Jeunesse cassent leur tirelire.

Des détergents, des produits antiseptiques, des solutions hydro-alcoolisées, des masques, des gants etc... Mohamed Badiane, entrepreneur dans la communication, l'imprimerie et la publicité, et les jeunes du Conseil communal de la jeunesse, n'ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir le comité local de lutte contre la propagation du Coronavirus.



Le don a été réceptionné par Madame Mbacké Adama Aïdara, médecin-chef du district sanitaire de Mbacké. Serigne Maï Dieng profitera de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autres autorités de la commune et du département, pour qu'elles s’inscrivent dans cette même dynamique en soutenant à leur tour, les populations qui ont besoin de la solidarité de toutes les personnes ressources en cette période de crise sanitaire aiguë...