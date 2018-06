VICTOIRE DU SÉNÉGAL SUR LA POLOGNE : Le président Abdoulaye Wade félicite la délégation Sénégalaise en Russie

L'ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade n'a pas voulu ne pas réagir à la belle victoire des Lions hier face aux Polonais en coupe du monde qui se déroule en Russie.

Voici le message du Président Abdoulaye Abdoulaye :

A Cheikhou Kouyaté capitaine de l’équipe des lions

et Aliou Cissé entraîneur,

Au 12ème Gaïndé

A tous les accompagnateurs,

Le Sénégal vient de renouer avec une tradition de victoires au plus haut point en battant la Pologne par 2 à 1.

Laissez-moi vous féliciter et vous dire, une fois de plus, toute ma fierté d’être de la nation qui gagne, gagne et, s’il plait à Dieu, gagnera. En avant, les lions, mes lions !



Abdoulaye Wade