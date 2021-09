VICTOIRE CONTRE LES DIABLES ROUGES : Aliou Cissé regrette les nombreuses occasions ratées.

Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, s’est réjoui de la victoire de son équipe 3-1 contre le Congo et appelé ses joueurs à être plus efficaces avec le nombre d’occasions qu’ils arrivent à se procurer.



‘’Si je dois parler d’insatisfaction, c’est au niveau des occasions qu’on se procure et qu’on n’arrive pas à marquer’’, a-t-il dit. Il estime qu’au niveau de l’efficacité, y a encore des progrès à faire.



‘’Sur le plan tactique, les joueurs ont répondu présent’’, s’est-il félicité, précisant que le challenge consiste à remporter les six matchs des éliminatoires.



Avec ses deux victoires en autant de sorties, le Sénégal se met sur le bon chemin, a commenté le sélectionneur national. Il se félicite de voir ses trois attaquants marquer au cours de cette rencontre.



Défensivement, les Lions ont été costaux, a salué le sélectionneur national, se félicitant du travail effectué par le staff médical.



‘’C’était le moment de lancer Krépin (Diatta) quand on a eu le feu vert du garçon et du médecin’’, a-t-il ajouté. Il souligne que la bonne entrée de l’attaquant de l’AS Monaco (élite française) prouve la bonne qualité de l’effectif.



Avec cette victoire, le Sénégal occupe désormais la première place du groupe H avec six points au compteur, deux de plus que la Namibie, son prochain adversaire lors des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.