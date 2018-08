VENTE DE SON IMMEUBLE : Pape Aly Guèye trouve un compromis avec la BIS pour payer ses créances

Libération révélait qu'en vertu de l'ordonnance numéro 910/2018 rendue à pied de requête le 10 août 2018 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, la Banque islamique du Sénégal (Bis) procédera, le 11 septembre prochain, à la vente aux enchères de l'immeuble objet du titre foncier numéro 231 Nga d'une contenance totale au bornage de 1163 mètres carrés situé aux Almadies, non loin de la route du Méridien Président.

Selon le procès verbal d'apposition de placards consulté par Libération au Palais de Justice, l'immeuble est saisi sur la Sci Azur (contrôlée par l'homme d'affaires) es qualité de caution hypothécaire de Myna.

Hier, des proches de Papa Aly Guèye nous ont saisi pour signaler que, depuis la Mecque où il se trouve, l'homme d'affaires a instruit ses services de payer à la Bis. En effet, ces derniers indiquent que la créance en question avait été soldée en grande partie suite à un protocole d'accord et qu'il ne restait plus qu'une tranche à payer. Tant mieux alors !