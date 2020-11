VÉLINGARA : Un gap de 91 enseignants à combler...

Le département de Vélingara a un déficit de 91 enseignants à combler pour l’année académique 2020/21. Cette situation s’explique par le départ d’une centaine d’enseignants vers d’autres localités pour l’année 2020 contre 13 arrivées. C’est cette situation qui serait à l’origine du manque d’enseignants cette année dans la circonscription éducative de ce département. La révélation a été faite par l’IEF Déthioukh Samba en marge du CDD organisé sur la prochaine rentrée des classes dans la salle de réunion de la préfecture.



À en croire l’IEF Déthioukh Samba, « le département de Vélingara est une zone de départ des enseignants. Les enseignants qui sont affectés ici viennent d’autres horizons. Et avec la mobilité verticale et horizontale de ces derniers, la gestion démocratique du personnel permet à ces jeunes enseignants ayant fait 5 ans dans le département de demander un poste de leur choix. Et dans ce cas, si leur requête est acceptée, ils partent. »



Concernant le Gap, il poursuit : « cette année-ci, nous avons plus d’une centaine de départs avec 13 arrivées seulement. Cette situation est récurrente à Vélingara. Comme solution, nous avons essayé d’accompagner les jeunes cette année en initiant l’encadrement des candidats au concours de recrutement des élèves-maitres avec l’appui de collègues inspecteurs, pour augmenter leur chance de réussite. »



Selon lui toujours, c’est une façon de contribuer en tant que ressources humaines de l’éducation pour essayer d'avoir une masse critique d’enseignants originaires de Vélingara d’ici quelques années pour pouvoir juguler ce gap-là.