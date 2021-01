VÉLINGARA : Le parti Rewmi déplume le Pastef d’Ousmane Sonko.

Des militants du parti d’Ousmane Sonko Pastef ont rejoint le Rewmi d’Idrissa Seck. Ces militants du quartier Hafia de la commune de Vélingara (Kolda) ont décidé de tourner le dos au Pastef lors d’un meeting organisé en présence du responsable local de Rewmi, Habibi Sabaly. Ainsi, le Rewmi déleste le Pastef d’Ousmane Sonko dans cette commune.



Tamsir Baldé, porte-parole du jour, donne en ces termes les raisons de leur départ : « nous avons quitté notre ancienne formation politique pour des raisons légitimes. Tenez-vous bien, dans notre ancien parti, on ne connait pas le responsable local et mieux encore, il n'y a aucune activité de mobilisation. Tout se fait à travers les réseaux sociaux alors qu'il y a des militants adultes qui ne surfent pas dans dans ces réseaux sociaux. Ce sont autant de raisons qui nous ont poussés à quitter ce parti pour rejoindre le Rewmi... »



Dans la foulée, il poursuit : « nous avons choisi le Rewmi parce que c’est un parti qui travaille et son leader Habib Sabaly descend tout le temps sur le terrain pour s’enquérir de la situation de ses militants. »



Le Rewmi s’est félicité de cette adhésion des militants du Pastef à travers son responsable local Habib Sabaly. Ainsi, il apprécie : « nous félicitons tous ces jeunes, adultes et femmes qui sont venus se joindre à nous. Ces militants se disent déçus par l’approche politique de leur leader Ousmane Sonko. Ils ont trouvé après analyse que l’assurance c’est le Rewmi avec le président Idrissa Seck main dans la main avec le président Macky Sall. C’est pour cette raison qu’ils ont accepté leur adhésion au Rewmi. Et d’ailleurs, nous sommes très contents de les accueillir.»