VÉLINGARA : Braquage sur l’axe Biorou-Bonconto…

Deux hommes ont braqué un soudeur métallique du nom de Malang Mané sur l’axe Biarou-Bonconto en emportant son argent (45 mille f cfa) et ses deux portables. C’est aux environs de 23 heures en rentrant à Bonconto qu’il sera stoppé net par deux individus qui avaient mis de gros cailloux sur la route.



C’est ainsi, sans résistance, que les deux bandits ont immobilisé leur victime avant de lui soutirer son argent et ses deux téléphones portables, selon notre source.

Il faut rappeler que le village de Biarou se situe sur la route nationale N6 où se tient des marchés hebdomadaires tandis que Bonconto est à quinze km à l'Est de la RN6. Et ces deux villages sont distants d'une quinzaine de kilomètres environ et les populations sont très mobiles sur cet axe.



À cause de son mauvais état, les deux malfrats n’emporteront pas la moto et disparaitront dans la nature sans laisser la moindre trace.