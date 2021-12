VÉLINGARA : Bachir Fofana (candidat mairie/ Union citoyenne bunt bi) tacle le maire sortant et décline son programme…

Bachir Fofana a effectué plusieurs visites de proximité auprès de ses militants et sympathisants dans les quartiers la commune de Vélingara ce week-end du 11 au 12 décembre. Il s’agit pour le candidat à la mairie de Vélingara d’écouter les populations qui n’ont pas manqué d’énumérer leurs difficultés. Dans la foulée, il a taclé le maire sortant et critiqué sévèrement sa gestion de la cité.



Selon lui, les populations sont fatiguées de « ses vingt ans à la tête de la mairie sanctionnée par un bilan blanc ».



À en croire Bachir Fofana, « nous avons pris l’option de rencontrer les populations pour qu’elles nous disent leurs difficultés. Et ce qui est ressorti de ces échanges est de les accompagner en matériel. Et c’est pourquoi elles ont jugé nécessaire de faire une cérémonie publique. Et dans ce sillage, nous continuons le porte à porte pour sensibiliser les populations pour le changement… »



Devant les populations, il a étalé ses ambitions une fois élu, à savoir l’éducation, la santé, l’accompagnement des femmes et des jeunes.



Revenant sur les locales, il précise : « à Vélingara, je n’ai qu’un adversaire à savoir le maire sortant qui a fait vingt ans. Il est vraiment temps qu’il débarrasse le plancher pour laisser la place aux compétents. D’ailleurs pour étayer sa gestion nébuleuse, la réfection des salles de classe de l’école 1 pour 20 millions en est un exemple illustratif. Avec les normes standards une salle de classe neuve avec tous les équipements coûte entre six et sept millions. »



Dans la foulée, il poursuit sans détours : « le maire à lui seul a 40 millions pour le carburant or à Vélingara pour évacuer un patient il faut payer le carburant. Et si l’on ne dispose pas de frais d’évacuation le patient pourrait perdre la vie faute de plateau technique adéquat aussi. Et nous, notre priorité est la santé, l’éducation, les infrastructures… »