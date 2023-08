VEILLE DE MAGAL 2023 - Pape Modou Fall dégaine 02 ambulances médicalisées, un camion hydrocureur et 05 motopompes

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours au Sénégal n’ont pas manqué de causer d'énormes dégâts à Diourbel.

Sur place, le décor offre de terribles inondations dans plusieurs quartiers où le niveau de l’eau reste encore élevé et la santé des populations assez précaire. C’est d’ailleurs ce qui a poussé le Directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall, à mobiliser la logistique nécessaire afin d’apporter assistance et réconfort à tous les sinistrés répertoriés.

En effet, ce jeudi 24 août 2023, Pape Modou Fall a consenti d’une part, un don composé de 02 ambulances médicalisées au profit des postes de santé de Keur Cheikh et de Médinatoul et d’autre part, un camion hydrocureur et 05 motopompes destinés aux sinistrés des localités inondées.

Des actions citoyennes, dira-t-il, qui s’inscrivent dans le cadre de la campagne sociale 2023 dont le but est de participer activement au bien-être des populations vulnérables. Selon le Directeur de l’emploi, « l’heure est à l’action devant l’urgence. Il faut mettre les bouchées doubles, dans un esprit de solidarité, pour évacuer les eaux et venir en aide aux familles coincées sous les eaux stagnantes.

Ces activités d’appui aux populations constituent une réponse personnelle à l’appel du Président Macky Sall qui invite les forces vives de la nation à renforcer l’effort de protection sociale pour alléger les souffrances des populations. Les ambulances, qui sont une vieille doléance des comités de santé de Keur Cheikh et de Médinatoul, participent à l’amélioration de la santé des communautés. Elles vont, par ailleurs, faciliter l’évacuation des patients à l’occasion du grand Magal de Touba où les accidents de circulation font généralement des ravages. Le camion hydrocureur sera chargé d’exécuter les travaux d’assainissement. Il va permettre de soulager les populations affectées dans les zones où il n’y a pas de déversoir. Quant aux motopompes, elles seront mises à la disposition des ménages inondés près des canalisations.