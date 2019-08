VACANCES CITOYENNES À KOLDA : Les jeunes demandent plus de financements des projets… et réclament le Dac de Fafacourou.

Les jeunes de Kolda demandent plus de financements des projets retenus par les différentes agences et réclament le domaine agricole communautaire (dac) de Fafacourou. Et ceci coïncide avec l’arrivée de madame le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, dans le cadre des vacances citoyennes.



Papis Baldé, président du Conseil régional de la jeunesse, de déplorer cette situation : « nous déplorons le fait que ce ne sont que 250 projets environ qui ont été financés par la der, l’anpej et le papej. En ce sens, nous demandons plus de financements et nous réclamons le domaine agricole communautaire (dac) de Fafacourou. Notre région est composée à majorité de jeunes, donc l’augmentation des financements est plus qu’urgente et le dac de Facourou est un moyen de sortir les jeunes du chômage.»



Restant sur la même lancée, il précise : « beaucoup de projets dorment dans les tiroirs du papej, c’est pourquoi nous invitons cette agence à financer ces projets dormants dans les casiers. Ainsi, l’anpej a mis plus de 100 millions, la der 600 millions et le papej reste obsolète en matière de financements. Nous avons un grand espoir avec le dac de Fafacourou qui constitue un rêve qui tarde à voir le jour... »