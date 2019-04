Utilisation des véhicules administratifs : Abdoul Mbaye félicite Macky Sall et …regrette

En conseil des ministres hier, s’agissant du parc des véhicules administratifs, le Président de la République a requis du gouvernement un nouveau dispositif réglementaire sur les conditions d’acquisition, d’affectation, d’utilisation et de cession des véhicules administratifs ; non sans instruire le Premier Ministre d’étudier la possibilité de remplacer les dotations budgétaires en carburant, entretien et réparation de véhicules par des indemnités représentatives. Une mesure à laquelle a réagi Abdoul Mbaye, le leader de « Act ». S’il applaudit pour cette sobriété, il a regretté un autre fait. « Bravo au Conseil des ministres qui a décidé la rationalisation des véhicules du secteur public comme en avril 2012... Dommage de ne pas interdire son utilisation pendant les campagnes électorales au profit de @Macky_Sall et de son parti » a-t-il écrit sur sa page « Twitter »