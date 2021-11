Usurpation de fonction : Un soudeur métallique se fait passer pour un policier (agent) de la DIC afin d'intimider le cousin de son ami.

Sur les faits, le mis en cause Lamine Dramé s'est fait passer pour un agent de la division des investigations criminelles afin d'intimider le cousin de son ami Lassana Doumbia. Le cousin devait à son ami une somme de 600.000 francs. Mais ce dernier n'arrivait pas à honorer sa dette. C'est sur ces entrefaites que le sieur Lassana Doumbia a loué les services de son ami (le prévenu) qui lui avait déclaré qu'il était policier de lui venir en aide. C’est ainsi, que le plaignant a organisé une rencontre entre son cousin et le faux policier pour l'intimider. Après avoir rencontré le cousin de Lassana, il l'a conduit devant la DIC pour rendre crédible sa fonction de policier. Par la suite, un policier les a remarqués à bord de la voiture, il est sorti pour s’enquérir de la situation. C’est là qu’il s’est rendu compte que Dramé menaçait de placer en garde à vue le cousin de Lassana.



Arrêté et placé sous mandat de dépôt, il a été jugé ce vendredi 26 novembre par le tribunal d'instance de Dakar.















Interrogé à la barre, il nié les faits qui lui sont reprochés. Il explique : " C'est mon copain Lassana Doumbia qui m'a appelé pour me rencontrer et il m'a expliqué qu'un de ses cousins lui devait de l'argent, mais il n'a pas voulu porter plainte pour ne gâcher leurs liens familiaux. À mon retour de la rencontre avec Lassana, j’ai croisé deux policiers à "pompier" et je les ai déposés. Ils ont laissé des bracelets et des menottes dans ma voiture. J'ai quitté l'hôpital Principal pour aller aux Parcelles Assainies et je suis passé à la Division des investigations criminelles (Dic) pour aller rendre le brassard. C’est là que Lassana m’a dit de les retrouver lui et son cousin vers le magasin Orca de Petersen. J’ai connu Lassana depuis longtemps et ça fait des années qu’on ne s’est pas vu. Je lui avais déclaré que j'étais un agent de l'Assistance à la sécurité de proximité (Asp) et non policier", se dédouane-t-il.







Vu la gravité des faits, le parquet a requis 6 mois ferme d'emprisonnement ferme. La défense plaide une application bienveillante de la loi. Finalement, il a été condamné à 2 mois de prison ferme.