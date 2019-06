Urgent: la jeunesse de Guédiawaye prend d'assaut la Mairie et dit niet à la démission de Aliou Sall.

Le Saint Coran à la main Aliou Sall jure et rétablit la vérité sur toutes les affaires le concernant





L’ambiance est émouvante. Aliou Sall, maire de Guédiawaye et ancien DG de la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC) a juré sur le Coran que jamais il n’a reçu de Dollar de Timis Corporation. Mieux Aliou Sall de jurer qu’il n’a aucune action dans n’importe quelle entreprise pétrolière. Aliou Sall jure sur le Coran qu’il a aucune action à la Banque de Dakar ni n’est prête-nom pour aucune personne.

Aliou Sall de dire qu’il ne représente son frère Macky Sall dans aucune entreprise ou aucune instance dans le monde.

Regardez Aliou Sall la main sur le Saint Coran.