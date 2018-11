Urgent-Son concert de Torino reporté, le rappeur Nitdoff « clash » sévèrement la France

La France a gardé nos passeports jusqu’à la dernière minute pour, à la fin, nous refuser nos visas.

Cette stratégie consistant à nous répondre à la veille de notre départ vise à nous empêcher d’avoir le temps d’introduire un recours.

C’est dans le seul but de saboter notre concert et de se venger de moi Nitdoff en tant qu’artiste engagé.

Sans aucune raison valable, la France nous empêche d’aller faire notre travail, alors qu’on a présenté tous les dossiers au complet.

On n’a ni interdiction de rentrer en France ou en Europe ni aucun problème particulier.

Je prends donc à témoin tout le peuple sénégalais que j’ai toujours défendu.

A cause de mes prises de position et parce que je défends les intérêts de mon peuple, je me vois priver du droit d’exercer mon métier.

Nous discutons sur un plan d’action que nous vous révélerons dans les prochains jours à venir.

Toutes mes excuses les plus sincères à mes fans qui m’attendaient avec passion en Italie !

Nitdoff killah

Le 15 décembre show of the year

au stade Iba Mar diop