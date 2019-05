Urgent / Saly Tapé : Kévin Louis Lopez le présumé meurtrier de la prostituée A.Thiam a été alpagué

Le bourreau de A.Thiam (49 ans), tuée à Saly par strangulation, a été alpagué par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiès. Le présumé auteur de ce crime odieux est un artiste dessinateur cap-verdien, âgé de 30 ans, Kévin Louis Lopez. Après quatre mois passés en cabale sous la poursuite des hommes en bleu, Kévin Louis Lopez a été finalement cueilli le samedi 25 mai 2019 à son domicile à la Somone (Mbour).

Pour rappel, les faits se sont déroulés la nuit du 18 au 19 janvier à Saly Portudal précisément au quartier de Saly Tapé. A. Thiam a été tuée par strangulation à l'aide d'une mèche pour lampe tempête et un morceau de chiffon enfoncé dans la bouche. La victime est présentée comme une femme de mœurs légères. Elle habitait à Bambey et faisait la navette Bambey-Saly Portudal pour son travail de nuit. A. Thiam est mère de quatre enfants. Son fils aîné est un étudiant et sa fille cadette âgée de 14-15 ans serait admise en internat dans un daara de la place...