Urgent / Saint-Louis : Opération de démolition de maisons à Ngallèle-Khar Yalla, sous haute surveillance policière

Les autorités municipales, la DESCOS, le gouverneur et le préfet procèdent à une opération de démolition des maisons à Ngallèle et Khar Yalla.

Au moment où ces lignes sont écrites, un éminent dispositif de forces de l'ordre et de sécurité est déployé sur les lieux. La population s'est également déployée en masse sur les lieux, notamment les propriétaires des maisons à démolir. Ce qui est gros de danger si l'on sait que les propriétaires avaient décidé de ne pas céder à l’injonction des autorités.

Affaire à suivre…