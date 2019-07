Urgent / Nécrologie : Décès de Ousmane Tanor Dieng

Le Sénégal est en deuil. Nous venons d’apprendre par nos confrères de I-Radio, le rappel à Dieu du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et Secrétaire général du Parti Socialiste (PS), Ousmane Tanor Dieng des suites d’une maladie à l’âge de 72 ans.

On le savait, Ousmane Tanor Dieng était malade et alité depuis un certain moment après l’élection présidentielle et qu’il était en France pour se soigner. Il est décédé ce matin à Bordeaux.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée, au Parti Socialiste (PS) et au peuple sénégalais.