Urgent / Louga : Un accident fait 8 morts et 3 blessés...

Décidément l'ecatombe dans les routes continue son bon homme de chemin dans le pays. Un accident de la circulation a fait 8 morts et 3 blessés. Le choc s'est produit à Louga sur la route RN2 à hauteur de Potou.



Ce sont deux taxis qui sont entrés en collision. L'un venait de Louga et transportait des supporters d'une équipe de Football et l'autre taxi provenait de Saint-Louis.



La police et les éléments des sapeurs-pompiers sont déployés présentement sur les lieux du drame.

Nous y reviendrons !