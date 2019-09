Urgent : Khalifa Sall et Cie libérés.

Apres la réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall lors de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Djinan, les bonnes nouvelles s’enchaînent au Sénégal.



Condamné à une peine de 5 ans pour faux et usages de faux en écriture de commerce, faux et usages de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, Khalifa Sall vient de bénéficier d'une remise de peine totale.



Le président de la Répulique, en a décidé ainsi à travers un décret signé ce dimanche 29 septembre. Ce qui fait qu'en principe, l'ancien maire de Dakar ne devrait pas tarder à rejoindre les siens.



Cette mesure concerne également tous ses camarades d'infortune, en l’occurrence, Mbaye Touré et Yaya Bodian qui avaient été condamnés à des peines similaires.