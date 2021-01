Urgent / Diary Sow perdue de vue à Paris, ses proches dans l’inquiétude.

Une information portant sur une probable disparition de la brillante Diary Sow circule depuis quelques heures sur les médias. Partie poursuivre des études à Paris après avoir remporté deux fois de suite le titre de meilleure élève du Sénégal, la jeune fille est perdue de vue par ses camarades d’université depuis plus d’une semaine.



D’ailleurs, d’après notre informateur qui s’avère un des membres de la FESSEF (Fédération des Étudiants et Stagiaires Sénégalais de France), Diary, connue pour sa rigueur et son assiduité dans le travail, a manqué pour la première fois de se présenter aux examens.



« Ses copines sont allées à sa résidence pour voir ce qui n’allait pas, mais elle n’y était pas », a affirmé M. Fall un de ses camarades joint par téléphone.



Cependant, pour ce qui relève de la famille de la jeune fille, il précise aussi qu’il ne les a pas contactés directement, mais d’après les informations cueillies auprès de certains camarades, elle évite toute communication sur l’affaire pour le moment, sûrement par prudence.



Toutefois, la FESSEF, très inquiète de la situation, lance un appel à toute personne pouvant les aider à retrouver leur camarade Diary Sow à ce numéro : 00 33 7 58 02 63 32