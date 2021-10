Urgent : Collision entre un bateau et une pirogue à Thiaroye sur mer (une personne blessée)

Hier, tard dans la nuit, le bateau « Cosama », bourré de fret (voiture, marchandises…), est entré en collision avec une pirogue en pleine mer. L'embarcation artisanale contenait trois (3) personnes et leur matériel de pêche.



Selon Modou Dièye, le capitaine de la pirogue « après la collision avec le bateau, notre pirogue a été détruite, notre matériel perdu avec un passager blessé. Lorsqu’on a plongé dans la mer, le capitaine du bateau a entendu nos cris et s’est arrêté pour nous sauver avant de nous livrer à la marine nationale. Arrivée au port autonome de Dakar vers 4 heures du matin, la personne blessée a été prise en charge par le capitaine du bateau. »



Après avoir fait leur déclaration au service départemental de pêche, le président de l’Union nationale des pécheurs artisanaux du Sénégal, Moustapha Diop alerte les autorités, et demande un remboursement complet du matériel perdu par les victimes...