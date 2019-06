Urgent : Abdoul Ly nommé Directeur général de l’ARTP

Abdoul Ly est nommé Directeur général de l’ARTP par le président Macky Sall. Abdoul Ly, qui était jusque-là Directeur général de ABM Technologies et Président du Conseil d’Admintration de Saytu S.A, vient de remplacer Abdou Karim Sall à la tête de la Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, poste vacant depuis le départ du nouveau ministre de l’Environnement.

Abdoul Ly est un Ingénieur en Génie Électrique (Électronique, électrotechnique, automatisme et Informatique).