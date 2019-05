Universités : Ecobank commence à payer les bourses ce jour

C'est finalement ce samedi qu'Ecobank entame le paiement des bourses des étudiants qui "chauffent" le front depuis quelques jours. Mais il faut dire que ce n'était pas évident. La faute au ministère de l'Enseignement supérieur.

À sa décharge, dés qu'il a pris fonction et qu'il constaté cette situation scandaleuse héritée de son devancier au poste, Cheikh Oumar Hann a fait dans le fast-track pour éviter le pire.

Selon nos informations, c'était la léthargie totale au niveau de la Commission de recrutement. Ce n'est que le 24 avril dernier que cette Commission, qui doit se pencher sur le cas des boursiers, s'est réunie.

De suite, les décisions pour les paiements des bourses ont été communiquées avant-hier ainsi que les états de paiements. Le ministre des Finances et du Budget avait, pour sa part, saisi Ecobank depuis vendredi dernier pour anticiper, le temps que toute la paperasse arrive.

Ce qui est le cas depuis hier et les "paras" tombent ce jour pour le bonheur des étudiants.