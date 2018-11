Université de Thiès : Les étudiants organisent une marche pacifique pour réclamer l'ouverture 'immédiate' de leurs restaurants

Les grandes artères de la ville de Thiès ont été envahies ce matin par les étudiants de l'Université de Thiès.



Abordant des pancartes sur lesquelles il est écrit " Dagno Khife" ( On a faim), ils ont sillonné les rues principales pour dénoncer la fermeture de leurs restaurants. " Avec la fermeture des restaurants, on a fait du porte-à-porte pour quémander afin d'avoir de quoi manger. C'est vraiment très difficile d'étudier dans ces conditions", regrette un des marcheurs.



" Sont pointés du doigt les autorités universitaires, le ministre de l'enseignement supérieur etc", s'empresse-t-il d'ajouter.



À noter que les repreneurs des différents restaurants de l'Université de Thiès ont pris la décision de fermer " boutique" à cause d'une dette contractée par le Centre régional des oeuvres universitaires de Thiès et qui s'élève à 1 milliard 50 millions de Fcfa...